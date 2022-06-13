Немецкое правительство не подтвердило, что федеральный канцлер прибудет на этой неделе в украинскую столицу вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном и итальянским премьером Марио Драги, информирует «НБН» со ссылкой на Sky News.

Ранее Шольц заявлял, что не поедет в Киев без повода, поскольку не хочет присоединиться к людям, которые «быстро приходят и уходят с фотосессией».

Вслед за представителем канцлера Германии высказались в Елисейском дворце о поездке Макрона в Украину. CNN сообщил, что руководство страны планирует приезд президента в Румынию, где он посетит французских военнослужащих, которые там дислоцируются в рамках операции «Эгль». Возможно оттуда Макрон отправится в Киев.

В пресс-службе главы Франции сообщили, что Макрон осуществит визит в Украину «в подходящий момент», при этом на данном этапе пока рассматриваются разные варианты и нет точной информации о поездке.

Ранее СМИ сообщали о намерении французского президента, канцлера ФРГ и главы итальянского правительства приехать в украинскую столицу на встречу с Владимиром Зеленским. Планировалось, что в преддверии саммита G7 европейские лидеры проведут переговоры с президентом Украины.