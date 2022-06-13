Как информирует «НБН», издание РБК-Украина со ссылкой на Washington Post информирует, что об это рассказал китайский министр оборонного ведомства Вэй Фенхе, которое он озвучил на ежегодной конференции по безопасности под названием «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Согласно его словам, Пекин не оказывал никакой помощи Российской Федерации оружием в войне против Украинского государства. А российско-китайские отношения являются «партнерством, но никак не союзом».

Дословно из заявления Вэй:

«Мы хотели бы прояснить кое-что в отношении Украины: никогда КНР не оказывала Российской Федерации материальную поддержку».

Согласно словам главы Министерства обороны Китая, отношения межу КНР и Россией являются «не союзом, а партнерством».

Причем это партнерство не направлено в отношении какой-либо третьей страны, о чем добавил Вэй. Он подытожил, что в дальнейшем отношения, а также сотрудничество между Китаем и Россией будут только возрастать.

Напомним, ранее президент Турции Эрдоган заявил, что уже на следующей неделе могут состояться переговоры между Владимиром Путиным и лидером Украины Зеленским.