Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила возмущение относительно санкций против РФ, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ЦПД.

Омбудсмен записала видеообращение к участникам 51-й сессии Совета по правам человека ООН, в котором заявила, что ограничительные меры в отношении ее страны якобы антигуманны, грубо нарушают права россиян и международное право.

Отличился также российский посол в США Анатолий Антонов. Дипломат заявил, что он обеспокоен сообщениями о том, что якобы Пентагон принимал участие в разработке контрнаступления украинской армии. По его словам, на этом фоне заявления Вашингтона о том, что Америка не является стороной конфликта, звучат нелепо.

Досталось США и от члена Совфеда России Алексея Пушкова, который обвинил Вашингтон в том, что он не хочет предоставить помощь европейским странам, которые оказались в энергетическом кризисе.

Напомним, что источник из правительства Америки рассказал, что на протяжении восьми лет Кремль финансировал иностранные партии и кандидатов, чтобы влиять на мировую политику. По его словам, с 2014 года для этой цели Россия потратила огромную сумму.