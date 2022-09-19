В эфире программы российского оппозиционера Марка Фейгина представитель ОПУ прокомментировал ситуацию с соожением машины рупора Кремля Дмитрия Киселева, информирует «НБН».

Арестович отметил, что автомобиль «сгорел со стыда», что, по его словам, понятно. Он добавил, что по этой же причине в РФ выпрыгивают из окон руководители больших фирм, а также умирают от инсультов и сердечных приступов. Сгорают «от стыда» и постройки на территории Белгородской области.

Советник главы ОПУ убежден, что такие происшествия с россиянами будут происходить все чаще от Калининграда до Курил, а потом страна-агрессор будет выплачивать Украине репарации и контрибуции за военные преступления путинских войск и разрушения городов.

Напомним, что в оккупированном Коктебеле в ночь на 17 сентября сгорли машины рупора путинского режима Дмитрия Киселева – Land Rover Freelander и гольф-кар, которые стояли возле виллы пропагандиста.

От оккупационных «властей» Крыма не последовало официальной информации об инциденте, молчит о ситуации и сам псевдожурналист. В то же время в Сети распространяют данные о том, что автомобиль топ-пропагандиста поджег неизвестный.