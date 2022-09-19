Эксперт напомнил слова олигарха Игоря Коломойского, который когда-то сказал, что в супермаркете много взять многое, но в конце на кассе придется расплачиваться. Лесной отметил, что сейчас Путин уже идет в направлении кассы и видит ее, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам аналитика, в супермаркете все видели поступки Путина, поэтому возвращают ему то, что он когда-либо делал. Он напомнил, что глава РФ заставлял ждать королеву, Папу Римского, Ангелу Меркель и других мировых лидеров. Путин всегда опаздывал, играя с людьми, демонстрируя всем, что он хозяин.

Однако сейчас эта эра для президента-агрессора закончилась и теперь все политики делают небольшие паузы, заставляя его ждать, что очень бьет по международному авторитету диктатора.

Пока Путину продолжают пожимать руку при встрече, однако это ненадолго. Все понимают на фоне войны в Украине, откуда ноги растут в конфликте Азербайджана с Арменией и военных действиях на границе Таджикистана, поэтому платят за его агрессивную политику.

Российский политолог Андрей Пионтковский утверждает, что Путина не только не поддерживают в мире, но и в своей стране. По словам эксперта, диктатор оказался в безнадежной ситуации.