Нелегитимный белорусский президент Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что его страна не намеренна воевать в Украине, добавив, что им нужно «защитить свое отечество», информирует «НБН» со ссылкой на провластное информагентство РБ «Белта».

Также белорусский диктатор высказался о поддержке РФ, заверив, что через территорию его государства «удара в спину, в бок, сбоку» войск страны-оккупанта «не будет и быть не должно».

Напомним, что недавно Лукашенко отличился очередным высказыванием о войне, которое спровоцировало международный скандал. В частности, самопровозглашенный президент Республики Беларусь обвинил Америку в том, что она якобы толкает европейские страны в вооруженное противостояние с Россией на украинской территории.

В своем спиче диктатор упомянул Румынию, после чего эта страна потебовала от белорусской стороны объяснить недопустимые заявления Лукашенко.