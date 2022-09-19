Как сообщает «НБН» со ссылкой на zerkalo.io, 17 сентября, выступая в «Минск-арене» перед концертом ко Дню народного единства, Александр Лукашенко обвинил США в том, что они «толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины».

Свои планы они не скрывают — контракты уже заключены на годы вперед. То есть Украину будут разрушать до основания. И цель при этом — ослабление России и уничтожение Беларуси

— сказал Лукашенко.

Америка является единственной страной-выгодополучателем от того, что происходит здесь: и Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Сегодня Украина, завтра будет Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния

— заявил белорусский диктатор

Из-за этого заявления министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску вызвал временного поверенного в делах Беларуси в этой стране. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Румынии.

Таким образом румынская сторона решительно отвергает подобные недопустимые заявления, подпитывающие риторику, основанную на призыве к силе и угрозе силой в международных отношениях

— заявляют в МИД Румынии.

Также нельзя игнорировать роль и международную ответственность Беларуси как пособника России в поддержке агрессивной войны против Украины.

В МИД Румынии напомнили, что страна является государством-членом НАТО. «И в высшей степени пользуется всеми гарантиями безопасности, вытекающими из этого статуса», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Румынии.

Напомним, ранее мы писали о том, что Лукашенко отличился очередной порцией абсурдных заявлений