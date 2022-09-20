В интервью YouTube-каналу Politeka Online Жданов заявил, что последние международные встречи, в частности саммит ШОС, четко показали элитам РФ, что Владимир Путин на политической арене уже никто, информирует «НБН».

«Король уже голый», — сообщил эксперт, отметив, что Китай полностью «раздел» кремлевского диктатора.

По словам Жданова, на саммите в Узбекистане Китай четко донес то, что он выступает за суверенитет и территориальную целостность Казахстана, а также считает его своим стратегическим партнером.

Такое заявление КНР говорит о том, что вся Азия становится фактически отрезанной от Российской Федерации, поскольку ни одна из бывших советских республик, кроме Казахстана, не имеет границ со страной-оккупантом.

Кроме того, Китай отобрал у РФ и Беларусь, которая входит в пятерку интересов Пекина. Этого говорит, что нелегитимный президент РБ Александр Лукашенко получит очередной транш от КНР, а не «братского государства».

Также Китай дал понять, что вооруженная агрессия России мешает развитию их экономики. Кроме того, премьер-министр Индии Нарендра Моди в лицо заявил диктатору, что развязанная Путиным война никому не нужна и главе Кремля пришлось как мальчишке оправдываться и обещать, что он ее быстро закончит.

Жданов добавил, что на саммите только ленивый не макал лидера россиян лицом в грязь. Элиты РФ осознают, что их президент уже не мачо, которого ранее ожидали час на европейском саммите. По этой причине Россия стоит на пороге дворцового переворота.

Ранее политический аналитик объяснил, почему лидеры государств заставляют Путина ждать себя, и какая эра закончилась для российского президента.