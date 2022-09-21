Как информирует «НБН», об этом в эфире телевизионного марафона рассказал Алексей Данилов, занимающий пост секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украинского государства.

Дословно из сделанного Даниловым заявления:

«Еще вчера вечером он должен был это сделать. Однако, как нам понятно, в середине приближенных к Путину людей появились определенные споры. Ведь еще вчера это должна была быть мобилизация, но уже сегодня это частичная мобилизация. И мы прекрасно понимаем, что происходит сейчас там».

Данилов также добавил, что в настоящее время Путин руководствуется исключительно страхом перед поражением.

При этом он добавил:

«Вам видно страх вражеских сил. Заметно, как больной, старый и нервный человек читает текст из суфлера, который был написан для него. Для нас это не является неожиданностью. С учетом того, что они заканчиваются, они набирают новых».

Напомним, ранее мы уже писали о реакции ЕС, Великобритании и Пекина на объявленную Путиным частичную мобилизацию.