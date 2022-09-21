Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, согласно словам, озвученным спикером Европейской комиссии по внешней политике Питера Стано, Владимир Путин ведет ядерную азартную игру, продолжая применять ядерный шантаж в качестве части своего террора.

Дословно из заявления Стано:

«Глава Кремля ведет ядерную азартную игру. Он применяет ядерный элемент как часть собственного арсенала террора, и это неприемлемо».

Помимо того, спикер подчеркнул, что международное сообщество не признает фиктивные «референдумы», объявленные Москвой на временно оккупированных территориях Украинского государства.

Напомним, ранее свои заявления относительно обращения Путина уже сделали в МИД Китая и оборонном ведомстве Великобритании.