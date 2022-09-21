Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы в «Твиттер».

Дословно из сообщения главы МИД Украинского государства Дмитрия Кулебы:

«Нам удалось сосредоточиться на дальнейшей военной помощи Украинскому государству, так как мы противостоим продолжающейся агрессии России, защищая собственную землю и свой народ. Я обратился к Финляндии с призывом присоединиться к государствам Польши и Балтии в плане закрытия границы с Российской Федерацией».

Насколько известно, сегодня Дмитрий Кулеба провел встречу с главой внешнеполитического ведомства Финляндии Пеккой Хаависто.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что россияне начали выходить на улицы городов в протест объявлению Путина о частичной мобилизации.