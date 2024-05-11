О том, что в эту субботу, 11 мая, ВСУ не прекращают противодействовать усилиям захватчиков, активизировавшим наступление в приграничных районах Харьковской области, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Назаром Волошиным в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Волошина, на текущий момент продолжается ведение оборонительных боев. В частности, сейчас у населенных пунктов Липцы и Волчанск организовываются соответствующие контрударные мероприятия, поскольку именно здесь «вторая армия мира» активно применяет пехоту и бронетехнику.

Кроме того, идентичным типом боев охвачено пограничье, а также районы возле тех населенных пунктов, которые ранее находились практически в «серой зоне», — Стрелечьей, Пыльной и Борисовки, включая Олейниково и Огурцово.

Спикер ОСГВ «Хортица» подчеркнул — бойцы Сил Обороны действуют на заранее подготовленных огневых рубежах, осуществляя огневое поражение оккупантов, накануне вклинившихся в оборону ВСУ.

Ранее мы писали о том, что в «АТЕШ» рассказывали, почему оккупанты отказываются атаковать оборонную линию ВСУ на Харьковщине.