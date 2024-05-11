О том, что полноценная цифровизация всех совместных/идентичных услуг является одним из направлений взаимного сотрудничества Киева и Варшавы на данном этапе, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную вице-премьер-министром/министром цифровизации Польши Кшиштофом Гавковским и его коллегой Михаилом Федоровым, опубликованную на официальной странице Министерства цифровой трансформации Украины.

Как стало известно, Украина и Польша наладили тесное сотрудничество в развитии IT-сферы, развитии возможностей искусственного интеллекта и электронном управлении. Кроме того, в рамках одной из последних договоренностей, будет проведено согласование одновременного взаимодействия «Дії» и польского mObywatel.

Следует напомнить, что mObywatel — это идентичное госприложение, которое Польша не прекращает развивать в течение нескольких лет. Например, в июле прошлого года вышло обновление до версии 2.0, приравнявшее польский Digital ID к пластиковым карточкам: «єДокумент» в «Дії» имеет такую же силу в нашей стране.

Ранее мы писали о том, какие приложения «сливают» данные пользователей в Россию.