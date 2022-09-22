В своем Telegram-канале соратник кремлевского диктатора подвел итоги заявлений главы государства, озвученные в среду, 21 сентября. Путин сообщил, что Россия примет «республики» Донбасса и ВС РФ будут «усиленно защищать» присоединенные территории, информирует «НБН».

Также президент-агрессор отметил, что для «защиты Донбасса» РФ может использовать не только мобилизацию, но и любое оружие своей армии, в частности, ядерное.

Медведев на фоне громких угроз Путина призвал «отставных идиотов с генеральскими лампасами» не пугать Москву заявлениями об ударе сил Альянса по Крымскому полуострову. Политик добавил, что «гиперзвук способен достигнуть целей гораздо быстрее» в Европе и Америке.

Бывший лидер россиян добавил, что Запад и страны НАТО должны понять, что РФ выбрала свой путь и для нее нет обратной дороги.

Ранее Медведев рассказал, какую роль в жизни государства-оккупанта сыграют фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины.