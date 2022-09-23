До 27 сентября оккупанты будут проводить «всенародное голосование» в оккупированных регионах Украины. После этого, по словам пресс-секретаря Путина, если решение псевдореферендумов будет положительным, последуют действия главы РФ и парламента, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Песков отметил, что документы в Кремле будут подписаны оперативно. Спикер президента-агрессора отметил, что в случае присоединения этих регионов к Российской Федерации в их отношении будет действовать Конституция РФ.

Напомним, что в Херсонской военной администрации рассказали, кто из окружения кремлевского диктатора лично занимался организацией «референдума» во временно захваченном Херсоне и накануне «голосования» прибыл в город.