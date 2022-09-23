Как информирует «НБН», соответствующая публикация также была опубликована в Telegram президента Украины.

В своем обращении Зеленский рассказал о том, какие важные вещи уже были сделаны за время полномасштабной войны России против Украины, а также предупредил о том, что может произойти в мире в случае поражения ВСУ на поле боя.

Дословно из обнародованного Зеленским сообщения:

«Нам удалось сделать весьма серьезную информационную кампанию. Она всех нас сплотила. Это было невероятно важно. Никогда ранее, за все годы независимости не было такого объединения нашего народа, власти, военнослужащих. Все мы действуем, как один кулак. Это сложно долго удерживать, ведь от войны все устают. Но это является и вопросом прочности снаружи. У Европы, США, Британии…. У всех их есть и свои вызовы. Именно поэтому нам нужно держать свое государство объединенным как внутри, так и снаружи. Нам нужно объединять страну как внутри, так и снаружи. Нам нужно объединять мир вокруг нашего государства».

Кроме того, Верховный главнокомандующий ВСУ добавил, что мы защищаем ценности не только собственной страны, но всего мира. Согласно словам Владимира Зеленского, «если войну России мы проиграем, значит проиграет вся Европа, но и не только она». Президент добавил, что при таком сценарии «в мире могут возникать такие взрывы, появление агрессоров». Как следствие, подытожил президент Украины, «за агрессию нужно наказывать, нам это удастся».

Ранее в Минобороны Украины пояснили, зачем по территории России наносятся удары.