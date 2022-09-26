В своем Twitter-аккаунте советник главы ОПУ указал три шага, которые должны предпринять жители государства-агрессора, чтобы спасти свою страну, информирует «НБН».

Прежде всего, как отметил Подоляк, россияне должны осознать, какая катастрофа произошла в их стране и перебороть страх перед «Политбюрю Путина».

Далее граждане РФ должны категорически отказаться от мобилизации, продемонстрировав это массовыми митингами. Также важно, чтобы Российская Федерация изменила свой облик, избавившись от «Z».

Представитель Офиса Зеленского добавил, что россиянам пора пойти «по правильному плану».

Ранее Подоляк иронично отреагировал на новость о мобилизации в Российской Федерации, отметив, что в стране-агрессоре «все идет по плану».