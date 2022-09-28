Министр иностранных дел Турции считает, что переговоры Путина и украинского лидера Владимира Зеленского могут привести к прекращению огня, информирует «НБН» со ссылкой на турецкое информационное агентство Andolu.

По словам Чавушоглу, во время встречи с Эрдоганом в Самарканде глава Кремля сообщил, что он готов к диалогу с Украиной, однако на новых условиях.

Ранее глава Министерства иностранных дел Турции рассказал о планах президента провести встречу с Путиным и Зеленским, однако не сообщил, в каком формате будут происходить эти переговоры.

Напомним, что Алексей Данилов высказался о переговорном процессе между Киевом и Москвой. Секретарь СНБО дал Кремлю совет, объяснив, почему руководству РФ не выгодно оттягивать диалог с Украиной.