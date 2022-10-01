В своем Twitter-аккаунте представитель Офиса Зеленского назвал концерт «адом на Красной площади», где россияне истерично праздновали массовые убийства и попытки захвата чужих территорий, информирует «НБН».

Подоляк добавил, что цивилизованные государства приняли решение ускорить военную помощь нашей стране и остановить беспредел Российской Федерации, который нарушает принципы глобальной безопасности. Советник главы ОПУ подчеркнул, что зло не останется безнаказанным.

Напомним, что 21 сентября Владимир Путин объявил мобилизацию в Российской Федерации. Подоляк призвал россиян спасать свою страну и протестовать против призыва в армию. Советник руководителя ОПУ рассказал, какие три шага необходимо выполнить гражданам государства-агрессора.