В эфире национального телемарафона секретарь СНБО подтвердил, что переговорный процесс Украины и Российской Федерации возможен лишь после смены власти в Кремле, информирует «НБН».

По словам Данилова, Киев будет вести диалог исключительно с новым президентом соседнего государства, добавив, что «с этим чудовищем не о чем говорить в принципе», подразумевая Путина.

Принципиальную позицию Киева подтвердил и Михаил Подоляк. Советник руководителя ОПУ отметил, что украинское руководство «поставило крест» на действующих российских властях.

«Зачем говорить с Путиным?» — поинтересовался представитель Офиса Зеленского, отметив, что кремлевский диктатор живет в несуществующем «наполеоновском» мире, где есть он и белые стены.

Напомним, что заявил о готовности вести переговоры с другим российским лидером и украинский президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что Украина вернется к диалогу с Россией лишь после смены власти в Кремле.