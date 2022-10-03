В отчете Института изучения войны сказано, что в субботу, 1 октября, чеченский лидер заявил, что командование ВС РФ не способно отреагировать на обострение ситуации вокруг Лимана, информирует «НБН».

По мнению Кадырова, Россия должна «освобождать» аннексированные украинские территории с использованием всех средств, в том числе и с применением ядерного оружия малой дальности. Пригожин повторил критику в адрес командования путинских войск вслед за главой Чечни.

Аналитики ISW отмечают, что заявления Кадырова и Пригожина оказали глубокое влияние на информационное пространство в Российской Федерации. Их высказывания, как пишут эксперты, сломали нарратив Кремля, который пытался смягчить ситуацию из-за поражения вокруг Лимана.

Чеченский лидер напал на командующего ЦВО Александра Лапина, обвинив его в провале в Лимане. Президент РФ публично выражал свое доверие генерал-полковнику в июне, когда Минобороны объявило о победе под Лисичанском. Существует мнение, что диктатор руководил командованием оккупантов и принимал оперативные решения на фронте.

В ISW добавили, что, вероятно, президент ответственен за то, что группировка в Лимане не была усилена и россияне не пытались удержать город. Поэтому, нападки главы Чечни на Лапина – косвенное нападение на Путина.

Ранее отступление российских подразделений из Лимана прокомментировала британская разведка.