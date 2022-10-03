В сводке британской разведки, опубликованной в Twitter-аккаунте Минобороны Соединенного Королевства, отмечается, что 29 сентября глава Кремля обратился к совету нацбезопасности РФ относительно так называемой частичной мобилизации, информирует «НБН».

Путин заявил, что в ходе призыва в армию России возникает много вопросов, поэтому ошибки мобилизационной кампании нужно оперативно исправлять и не допускать их повторения.

Британская разведка отмечает, что быстрое признание проблем призыва в ВС РФ самим президентом-агрессором подчеркивает дисфункцию этого процесса в течение первой недели.

По всей видимости местные чиновники не осведомлены относительно масштаба и юридического основания мобилизации, поэтому стали набирать граждан, которые не попадают под определение, заявленное 21 сентября Путиным и Минобороны.

Новобранцы армии РФ продолжают собираться в палаточных лагерях, а командование, вероятно, делает все возможное, чтобы устроить обучение мобилизованным и найти офицеров, которые будут ими руководить.

Напомним, что западное информационное агентство, ссылаясь на источники в Кремле, рассказало на захват каких украинских городов Путин хочет отправить мобилизованных.