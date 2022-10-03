На своей Facebook-странице Тищенко радостно сообщил, что ВСУ освободили Ливан, вместо того, чтобы написать Лиман. Вскоре соответствующее сообщение политик удалил, информирует «НБН».

«Ливан наш!» — написал «слуга народа», призвав коллег съездить на передовую к украинским защитникам.

Что интересно, в публикации была еще одна ошибка. Тищенко отметил, что нардепам нужно поддерживать наших бойцов не из комфортных кресел, в которых они сидят в своих кабинетах. На украинском языке вместо «крісел», политик написал русское слово «кресел».

После удаления поста о достижении ВСУ появилось новое сообщение. Политик объяснил, что предыдущее сообщение – фейк и обвинил в провокации бывшего «слугу народа» Александра Дубинского.

Отметим, что Тищенко не впервые вызывает ажиотаж в СМИ и соцсетях, допустив ошибку в публикации. В январе политик поздравлял граждан с Днем Соборности Украины. Нардеп не справился с поздравлением, в котором «отрезал» часть нашей страны.