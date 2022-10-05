Как информирует «НБН», об этом говорится в материале ГБР.

Известно, что работниками Государственного бюро расследований было установлено в рамках досудебного расследования, что народный депутат Верховной Рады Украины накануне и после того, как началось широкомасштабное вторжение Российской Федерации в Украину, размещал в средствах массовой информации пропагандистские материалы, которые противоречили интересам Украины.

В том числе, начиная с марта 2021-го, а также после вторжения войск России в Украину, что произошло 24 февраля текущего года, Ренат Кузьмин озвучивал в собственных выступлениях, а также постах в соцсетях и на собственном сайте информацию пропагандистского характера.

Целью всего этого было формирование в обществе антиукраинского настроения, а также информационного воздействия, что вредило независимости, территориальной целостности, суверенитету, а также безопасности Украинского государства.

Также в ГБР подчеркнули, что сейчас соответствующие органы пытаются установить местонахождения Кузьмина. В том числе, уже были проведены более десяти одновременных обысков по местам, где политик мог находиться.

Ранее стало известно, что уголовное дело было открыто по аналогичному правонарушению против еще одного депутата Евгения Шевченко, который публично поддерживал Лукашенко.