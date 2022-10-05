Советник главы ОПУ в интервью «НВ» прокомментировал резкую критику главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в адрес генерал-полковника оккупационных войск РФ Александра Лапина, который проиграл битву за Лиман. Чеченского лидера тогда поддержал олигарх Евгений Пригожин, контролирующий ЧВК «Вагнер», информирует «НБН».

Журналист поинтересовался у Подоляка, что он ожидает от такого противостояния и, по его мнению, возможно ли усиление Кадырова и Пригожина.

Представитель Офиса Зеленского отметил, что этот инцидент – очень интересный симптом происходящего в окружении Кремля. По словам Подоляка, приближенные к Путину не понимают, почему они не могут сломать Украину и уже не осуществлят это. На этом основании они занимаются поиском виновного, в частности, высказывания главы Чечни и обладателя ЧВК «Вагнер» свидетельствуют о том, что в последствии они обвинят в провале «спецоперации» самого президента.

Советник главы ОПУ добавил, что Кадыров и Пригожин начали атаковать системную военную вертикаль, которую в конечном итоге сломают. Подоляк считает, что сейчас не происходит их усиление, а скорее начинается конфликт между системной политической, военной элитой и несистемной, представителями которой являются олигарх и чеченский лидер.

Напомним, что бывший сотрудник СБУ рассказал, какую цель преследует Кадыров, ради которой он готов отправить на войну в Украину своих сыновей.