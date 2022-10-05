Ступак отмечает, что Кадыров провел мобилизацию в Чечне задолго до объявления призыва в РФ, критикует военное руководство ВС РФ и выражает готовность отправить воевать в Украину сыновей возрастом 14, 15 и 16 лет, что показать, насколько он полезен для Путина, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Чеченский лидер убежден, что он сильнее, чем глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, поэтому он не прочь сместить министра и пролоббировать на этот пост своего человека.

Экс-сотрудник СБУ отмечает, что Кадыров будет «проталкивать» своего соратника, депутата Госдумы Адама Делимханова, чтобы получить еще большее влияние в РФ. Напомним, что Кадыров подверг резкой критике командование оккупационных войск Путина, однако в Кремле нашли оправдание высказываниям главы Чечни.