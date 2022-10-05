Лидер россиян заявил, что возможно войны и не было бы, если бы «некоторые силы» в Украине и на Западе не пытались «подправить историю и разорвать ее на части», информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

В очередной раз Путин отметил, что в соседней стране якобы «пытались возродить нацизм». Он отметил, что в Украине якобы не борются с неонацистами, а «превозносят и поднимают на пьедестал». Диктатор добавил, что «у нормального человека это вызывает отторжение».

Также глава России высказался о псевдореферендумах, которые недавно страна-агрессор провела на временно захваченных территориях Украины. Путин сообщил, что результаты «всенародного голосования» порадовали его «абсолютной прозрачностью» и «не подлежат сомнению».

Напомним, что российские СМИ активно распространяют информацию о том, что Путин готовит обращение к гражданам относительно «СВО» в Украине.