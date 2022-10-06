В четверг, 6 октября, на саммите парламентов «Большой двадцатки» Матвиенко призывала парламенты РФ и Украины прямо на площадке G20 «попытаться понять друг друга и найти договоренности», информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Спикер Совфеда соглала, что Кремль якобы неоднократно предлагал начать диалог, причем во время переговорного процесса в Стамбуле стороны вышли на конкретные договоренности, но Киев отказался, «находясь под внешним управлением».

Матвиенко заявила, что Российская Федерация поддерживает «мирное политическое решение кризиса», назвав вторжение армии Путина в нашу страну «внутриукраинским конфликтом».

Напомним, что глава Украины Владимир Зеленский исключил возможность любого переговорного процесса с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Отказ от диалога с Москвой президент закрепил документально, подписав соответствующий указ.