В видеоинтервью Института Лоуи в Австралии у украинского президента поинтересовались, получил ли он ответ от Альянса и как быстро он ожидает, что военно-политический блок отреагирует на заявку его страны на членство в организации, информирует «НБН» со ссылкой на The Guardian.

По мнению Зеленского, сейчас важно выстроить гарантиии безопасности для международного сообщества, чтобы ни у кого не возникало намерения стать автократическими и захватить чужие территории.

Для этого, как отметил глава государства, страны НАТО должны быть едиными. Президент убежден, что членство Украины в Альянсе – важный шаг для мощи на востоке Европы, поскольку военный союз без нашей страны не такой сильный на континенте.

Зеленский призвал государства Альянса проявить решимость относительно интеграции Украины, продемонстрировав, что они не боятся Российскую Федерацию.

Ранее эксперт озвучил главный фактор быстрого вступления Украины в Организацию Североатлантического договора, при котором ни одна страна НАТО не решится препятствовать этому процессу.