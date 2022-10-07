Об этом посол Индонезии в Объединенных Арабских Эмиратах Хусин Багис заявил в интервью газете The National из ОАЭ, сообщает «НБН» со ссылкой на Meduza.
Оба согласились. Ситуация непростая из-за войны между Украиной и Россией
— сказал посол.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что представители России будут участвовать в саммите G20, но формат пока не определен.
Саммит стран G20 пройдет 15-16 ноября в Индонезии, на острове Бали.
Президент Украины Владимир Зеленский во время войны неоднократно участвовал в мероприятиях, проходивших за пределами Украины, но всегда выступал по видеосвязи.
Также ранее мы сообщали о том, что Зеленский отреагировал на заявления представителей Кремля о переговорах
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