Об этом посол Индонезии в Объединенных Арабских Эмиратах Хусин Багис заявил в интервью газете The National из ОАЭ, сообщает «НБН» со ссылкой на Meduza.

Оба согласились. Ситуация непростая из-за войны между Украиной и Россией

— сказал посол.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что представители России будут участвовать в саммите G20, но формат пока не определен.

Саммит стран G20 пройдет 15-16 ноября в Индонезии, на острове Бали.

Президент Украины Владимир Зеленский во время войны неоднократно участвовал в мероприятиях, проходивших за пределами Украины, но всегда выступал по видеосвязи.

Также ранее мы сообщали о том, что Зеленский отреагировал на заявления представителей Кремля о переговорах