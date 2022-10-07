В пятницу, 7 октября, во время выступления на заседании Европейского совета, лидер украинцев подчеркнул, что недавние заявления представителей Кремля о диалоге с Украиной об окончании боевых действий – попытка России выиграть время, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ОПУ.

По словам Зеленского, РФ хочет остановить освобождение нашей страны, поэтому Москва якобы вспомнила о переговорном процессе, который сама же и отвергла.

Президент добавил, что очевидно, что Кремль не хочет вести диалог о завершении войны, иначе бы отреагировал на десятки предложений и попыток Киева. Глава государства объяснил, что оккупантам просто нужно выиграть время, чтобы войска перегруппировались, накопили ресурсы и нанесли удар.

Напомним, что на саммите парламентов «Большой двадцатки» спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала немедленно начать переговорный процесс о завершении войны и искать «мирное политическое решение конфликта».