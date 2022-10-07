Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.

Насколько известно, сегодня глава Минобороны Украины Алексей Резников встретился с руководителем комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Аггнесс Штрак-Циммермани.

Дословно из заявления Алексея Резникова:

«Я имел весьма дружеский и теплый разговор с нашим партнером из Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, руководителем комитета по вопросам обороны. С большим нетерпением жду продуктивной дискуссии, которая принесет практические результаты, в том числе и обязательства по укреплению системы противовоздушной обороны Украины».

Ранее стало известно об уникальности системы ПВО Украины. Об этом в деталях рассказали в воздушных силах ВСУ.