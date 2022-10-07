В день 70-летия российского президента-агрессора министр обороны вновь напомнил, что вести переговоры с диктатором никто не будет, о чем ранее заявлял глава государства Владимир Зеленский, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Военное телевидение Украины».

Резников отметил, что Кремль готовится сделать виновными своих военных и граждан РФ, которых отправляет погибать в Украине «не за доброе дело». Поэтому Путин не держит удар рядом с оккупантами, а прячется в бункере, опасаясь прозрения своих военных и их гнева.

«Наш президент со своей армией. Где ваш?» — поинтересовался глава Минобороны у россиян, отметив, что Зеленский приезжает на фронт к украинским защитникам и постоянно посещает деоккупированные города.

Министр подтвердил, что страны Североатлантического Альянса действительно передают оружие Украине, однако его применяют против оккупантов именно ВСУ.

Глава Минобороны добавил, что московские политики и чиновники, которые отправляют россиян умирать в соседнюю страну, имеют капитал и имущество в государствах НАТО, предоставляющих Украине военную помощь. Резников отметил, что соратникам Путина было хорошо в Лондоне или Вашингтоне и им не нужен Лиман или Каховка, ведь они даже не знают, где это.

Министр обороны призвал военных РФ спасать свою страну от трагедии, а вооруженные силы – от унижения. Он заверил, что россияне, которые откажутся исполнять преступные приказы, могут рассчитывать на справедливость и безопасность.

Ранее Резников высказался о ядерном потенциале страны-агрессора, обратив внимание на состояние этого вооружения.