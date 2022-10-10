В комментарии «Радио Свобода» Данилов рассказал, что западные партнеры передают Украине системы для противовоздушной обороны, однако Киеву хотелось бы, чтобы их было больше и поставки осуществлялись быстрее, информирует «НБН».

Секретарь СНБО подчеркнул, что страна у нас большая и все объекты критической инфраструктуры Украины должны быть защищены системами ПВО, поскольку у РФ все еще остаются ресурсы для ракетного террора.

По словам чиновника, ракетных ресурсов у оккупантов сегодня намного меньше, чем было в начале активной фазы войны в феврале. Он добавил, что у захватчиков есть старые ракеты, которые они могут использовать для ударов по Украине, однако это не высокоточное оружие, о котором говорил кремлевский диктатор Владимир Путин.

Отметим, что Германия, после сообщений о массированой ракетной атаке россиян на украинские города, пообещала ускорить процесс передачи системы ПВО Киеву.