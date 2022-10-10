Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в понедельник, 10 октября, через несколько часов после ракетных атак российских захватчиков на города Украины, заявила, что Берлин передаст Киеву первую их четырех систем ПВО – зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM, информирует «НБН» со ссылкой на сайт Минобороны Германии.

По ее словам, Российская Федерация терроризирует мирных украинцев ракетами и БПЛА, поэтому немецкое руководство приняло решение предоставить помощь Киеву, в частности, поставкой ЗРК.

Напомним, что глава Минобороны Алексей Резников объяснил, почему вопрос о передаче западными странами танков и боевых самолетов Украине остается открытым.