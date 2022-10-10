Арестович заявил, что масированной ракетной атакой по Украине глава Кремля пытался создать более вигодную переговорную позицию для Российской Федерации, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Главком».

По словам представителя Офиса Зеленского, российский диктатор «мелко мстит» на подрыв моста в Керченском проливе, который еще неизвестно кто взорвал. Главная цель ударов оккупантов по энергетической инфраструктуре нашей страны – поставить украинцев на колени с помощью «замораживания».

«Мол, пусть украинцы замерзнут и тогда пойдут на уступки», — объяснил Арестович.

Советник главы ОПУ добавил, что Путин хочет создать выгодную переговорную позицию, переговоры с позиции силы и, как кажется президенту-агрессору, страдания украинцев должны заставить Киев и международное сообщество пойти на уступки РФ.

«Но мне кажется, что все будет наоборот», — подчеркнул Арестович, отметив, что Запад непременно отреагирует на ракетный террор России.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов оценил ракетные ресурсы оккупантов и рассказал о поставках систем ПВО для Украины.