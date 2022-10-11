В интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей» Гудков предположил, что как только в Российскую Федерацию будут массово оправлять гробы из Украины, против кремлевского режима начнут бунтовать мужчины и это будут насильственные протесты, информирует «НБН».

По словам оппозиционера, как только в Росгвардии поймут, что из митингующих «никто не будет снимать кроссовки, чтобы с плакатиком встать на скамейку», они пустят в ход арматуру и пули, однако люди начнут стрелять в ответ. Гудков предполагает, что вооруженный отпор россиян может заставить силовиков отказаться разгонять протесты ценой собственной жизни.

Политик добавил, что ранее он был осторожен в высказываниях относительно гражданской войны, однако сейчас он считает, что нужно все называть своими именами. Он добавил, что пока что гражданская война идет в холодном режиме, однако вскоре протесты в РФ станут горячими.

Ранее российский журналист объяснил, почему россияне не устроили масштабные протесты после объявления мобилизации на войну против Украины.