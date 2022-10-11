Для YouTube-проекта «Деньги» журналистка рассказала факты о жизни президента-агрессора Владимира Путина, которые тщательно скрывают от общественности, информирует «НБН».

Курчаб-Редлих отметила, что официальная биография утверждает, что лидер россиян родился в 1952 году в Ленинграде (Санкт-Петербурге) в бедной семье крестьян Владимира Путина и Марии Шеломовой.

Писательница провела расследование и выяснила, что на самом деле глава РФ родился в 1950 году, его биологический отец – Платон Привалов, а мать Вера Путина. Настоящая мать президента России долго жила с Приваловым, пока случайно не узнала, что ее мужчина состоит в браке, когда ему пришла посылка от жены.

Женщина сбежала к своим родителям, будущий кремлевский диктатор родился в городке Очер. Позже в Узбекистане, где она проходила практику, Путина познакомилась с грузином Георгием Осепашвили. Через три месяца после знакомства они поженились и уехали в Грузию, где поселились в поселке Метехи, куда женщина забрала трехлетнего сына Володю.

По словам журналистки, доказательствами являются слова жителей поселка, которые подтвердили, что действительно там жил маленький Владимир Веры Николаевны, которая была женой грузина.

Напомним, что бывший сотрудник рассказал об особенности характера Путина и объяснил, почему провалилось вторжение россиян в Украину.