В ходе заседания Генассамблеи ООН дипломат рассказал, что его день начался 14 часов назад, поскольку россияне нанесли массированные ракетные удары по украинским городам, информирует «НБН».

По словам Кислицы, его близкие родственники находились в доме, который атаковала страна-агрессор. Он добавил, что РФ уже убила некоторых членов его семьи и ее жестокости нет предела.

Постпред Украины заявил, что сейчас наступил судьбоносный момент – либо Организация Объединенных Наций восстановит довериет к себе, либо потерпит крах. Кислица подчеркнул, что нельзя надеяться на мир, пока безумные диктатуры устраивают ракетный террор против мирных людей.

Дипломат добавил, что государство-террорист, проигрывая на поле боя, использует методы устрашения. Он напомнил, что умышленное нападение на гражданское население – военное преступление.

Напомним, что в ГУР рассказали подробности подготовки Кремлем массированных ракетных ударов по украинским городам. Разведка выяснила, что страна-агрессор планировала ударить ракетами по Украине еще до взрыва на Крымском мосту.