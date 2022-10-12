Экс-глава МИД РФ отмечает, что российский лидер терроризирует украинцев, поскольку это единственное, что ему осталось делать, информирует «НБН» со ссылкой на CNN.

Путин находится в полном отчаянии, именно поэтому глава Кремля начал атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Бывший российский политик отмечает, что издевательства над мирным населением – путь любого «жалкого террориста в мире».

Козырев утверждает, что президент-агрессор просчитался в трех ключевых вещах, планируя нападение на соседнее государство. Во-первых, диктатор верил, что Украину можно победить за два-три дня. Во-вторых, что Запад, в частности Америка, не придет на помощь украинцам. В-третьих, что он вернет домой войну, объявив в своей стране мобилизацию.

Экс-руководитель МИД России добавил, что Путин вернулся к тому, что у него получается лучше всего – запугивать, для этого он шантажирует применением ядерного вооружения и устраивает террор в Украине и РФ.

По его мнению, Путин не нанесет ядерный удар, поскольку диктатор является всего лишь человеком, которому не хочется заканчивать жизнь самоубийством.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, чего хочет добиться Путин массированными ракетными атаками по городам нашей страны.