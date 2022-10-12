Соответствующее заявление представитель Офиса Зеленского сделал в своем Twitter-аккаунте. Подоляк отметил, что военные преступления России в нашей стране свидетельствуют о геноциде украинского народа, информирует «НБН».

Атаки на гражданскую инфраструктуру, массовые казни и изнасилования, принудительная депортация, разлучение семей, уничтожение украинской литературы в школах и официальные заявления о «демонтаже» нашей страны – все это признаки истребления украинцев российскими захватчиками.

Советник руководителя ОПУ считает правильным призыв американского конгрессмена и сопредседателя Хельсинкской Комиссии Стива Коэна официально признать геноцид украинского народа со стороны РФ.

Ранее Подоляк озвучил главные условия для победы Украины и рассказал о последствиях поражения нашей страны в войне с российскими оккупантами для Европы.