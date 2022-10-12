В интервью французскому изданию Le Figaro представитель Офиса Зеленского заявил, что единственный способ выиграть войну – перестать бояться Российскую Федерацию и приумножать тактические победы Украины, чтобы ослабить кремлевского диктатора Владимира Путина и его окружение, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ОПУ.

По словам Подоляка, армия Украины компенсирует меньшее количество личного состава и оружия стратегическим преимуществом и лучшим планированием. Он отметил, что элитные бойцы ВС РФ уже мертвы, а мобилизованные плохо подготовлены, поэтому страна-оккупант делает ставку только на артиллерию. Сейчас ВСУ нужно больше танков и РСЗО большой дальности.

Советник главы ОПУ заявил, что есть три главных условия победы нашей страны. Во-первых, украинцы и военные должны сохранять высокий моральный дух. Во-вторых, Киев должен продолжать получать поставки вооружения, в-третьих, элиты РФ должны быть еще больше наказаны.

Подоляк добавил, что если Украина потерпит поражение, страна-агрессор будет доминировать над европейскими государствами и навязывать им свои ценности.

Ранее Подоляк прокомментировал заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко о размещении российских войск на территории РБ.