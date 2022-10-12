Как информирует «НБН», в обнародованном ВВС news материале говорится, что речь идет о системе LRU M270.

Согласно обнародованному сообщению, данная информация поступила от множества источников. Но никто пока что не подтверждал ее официально.

Говорится также о том, что во время встречи союзников Украинского государства, которая состоялась сегодня в формате «Рамштайн», французская сторона дала обещание отдать три свои ракетные установки LRU M270. Такого рода установки являются модернизированным аналогом американской системы HIMARS на гусеничном ходу.

Специалисты по вооружению из проекта Огух отмечают, что Франция имеет в своем строю всего двенадцать LRU. Еще сорок модернизированных LRM M270 находятся на хранении в складских помещениях.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Белом доме начали работать над ускоренной поставкой Вооруженным силам Украины систем противовоздушной обороны NASAMS.