Глава Российской Федерации обвинил Украину в запугивании, шовинизме и организации массового террора. В качестве примера Путин привел взрыв на мосту в Керченском проливе, который произошел в субботу, 8 октября, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

Лидер россиян заявил, что якобы Киев размещает кадры своих «зверств» в интернет-пространстве и через какое-то время, «опомнившись», удаляет их.

«Но все равно ж, в Сети все остается», — обозначил диктатор.

Организатор геноцида украинского народа обвинил «киевский режим» в использовании террористических методов, организации политических убийств, этнических чисток и расправы над мирными гражданами.

Отметим, что политтехнолог Михаил Шейтельман утверждает, что глава Кремля боится признания Российской Федерации государством-спонсором терроризма. Он объяснил, что в таком случае потеряет Путин.