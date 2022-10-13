Комментируя возможное активное присоединение Беларуси к войне против Украины, французский президент заявил, что решение самопровозглашенного главы РБ еще больше втянуться в боевые действия на стороне РФ будет принято вопреки видению значительной части его народа, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По мнению Макрона, если Лукашенко возьмет на себя такую ответственность, несмотря на то, что множество белорусских граждан выступают против войны, это не пройдет для него без проблем. Глава Франции посоветовал белорусскому диктатору не втягиваться еще больше в боевые действия против Украины.

Также французский лидер ответил на вопрос, могут ли заявления непризнанного президента РБ свидетельствовать о возможном расширении вооруженного конфликта. По словам Макрона, высказывания Лукашенко — это часть рисков.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на слова Лукашенко о размещении российских захватчиков на белорусской территории.