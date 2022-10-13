В своем Telegram-канале «Березовый сок» бывший нардеп раскритиковал премьер-министра Дениса Шмыгаля, который, по его словам, не подготовил Украину к зиме и атакам ВС РФ на ТЭЦ, информирует «НБН».

Береза обвинил главу украинского правительства в том, что он «в очередной раз сказал полуправду» гражданам, предупредив, что в их домах будет еще холоднее, температурный минимум составит +16ºC.

Политик напомнил, что еще летом он предупреждал о вражеских обстрелах по ТЭЦ, которые начнутся в сезон холодов, говорил о проблемах с газом, которые вылезут боком зимой, и о том, что украинские власти не готовятся к отопительному сезону.

«Так все и происходит», — констатировал Береза.

Экс-депутат считает, что +16ºC в домах жителей Украины – еще отличная температура, ведь она может и не дотянуть до отметки +12 ºC, если ситуация, о которой он говорил, не улучшится. Он выразил надежду на то, что руководство страны создаст центры обогрева, где украинцы смогут побыть в тепле.

Береза напомнил, что наш враг подлый и коварный и он захочет создать максимально неприятные условия для Украины в период холодов, поэтому игноризовать угрозу со стороны РФ нельзя.

Напомним, что у Зеленского состоялось совещание по энергетике, итоги которого сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он рассказал, что предпринимает руководство страны, чтобы Украина пережила эту зиму.