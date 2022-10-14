Белорусские издания сообщают, что руководитель Министерства иностранных дел РБ Владимир Макей сообщил, что самопровозглашенный глава государствапровел ряд совещаний с силовыми структурами и ввел режим КТО. При этом официальная информация об этом отстутствует, информирует «НБН».

По словам дипломата, он якобы получил данные о том, что якобы сопредельные государства планируют провокации, которые связаны с захватом отдельных участков белорусской территории.

Также глава МИД Беларуси упомянул о «накоплении потенциала Альянса» на западных границах его страны. Он отметил, что белорусский диктатор просит проверить готовность армии и теробороны к возникновению неожиданных ситуаций.

Макей добавил, что в РБ будут проверять, кто из граждан стоит на военном учете и подходят ли они для службы. Некоторых будут отправлять на полигоны, чтобы они вспомнили, как обращаться с оружием. По сути, Лукашенко начал проведение скрытой мобилизации.

Напомним, что в конце сентября Лукашенко уверял, что он не планирует проводить мобилизацию в Беларуси, обвиняя оппонентов в распространении ложной информации.