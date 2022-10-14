Несмотря на то, что американский миллиардер и французский лидер заявляют о поддержке нашей страны, они продолжают вестись на нарративы Кремля. Подоляк в очередной раз объяснил, почему невозможно вести диалог и переговоры с РФ, информирует «НБН».

В своем Twitter-аккаунте представитель Офиса Зеленского зявил, что нельзя остановить варваров, разорвав на части Украину. Выполнение ультиматумов руководства страны-оккупанта приведет к увеличению масштабов войны, сделает ее бесконечной и добавит в мир нестабильность.

«Пора это понять», — заявил Подоляк, подчеркнув, что зло необходимо остановить и наказать.

Напомним, что ранее Макрон высказался об активном участии Беларуси в войне против Украины на стороне российских захватчиков и дал совет диктатору Александру Лукашенко.