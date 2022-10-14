На саммите в Астане организатор массовых убийств украинцев Владимир Путин решил рассказать лидерам государств СНГ, как, по его мнению, нужно решать конфликты на территориях стран, которые вышли из состава СССР, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам российского диктатора, иногда возникают конфликты и разногласия при всем позитиве взаимодействия в рамках Содружества независимых государств.

Глава Кремля отметил, что нужно искать выход из сложившейся ситуации, где бы она не возникла. Президент-агрессор посоветовал лидерам СНГ «использовать по максимуму добрую волю», которая, по его словам, «есть у всех».

Отметим, что Путин организовал полномасштабное нападение на Украину, из-за которого погибли тысячи людей. По этой причине Российскую Федерацию могут признать страной-террористом. Политтехнолог Михаил Шейтельман утверждает, что кремлевский диктатор боится, что его страна получит такой статус.