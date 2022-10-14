Арестович обратил внимание на то, какое влияние оказали массированные ракетные удары РФ по украинским городам на итоги «Рамштайна». По его словам, в мире произошли титанические изменения после очередного террора Путина в нашей стране, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Представитель Офиса Зеленского сообщил, что Киев должен получить от своих партнеров системы ПВО, противодроновое оборудование и машины разминирования.

Арестович отметил, что на Украину в течение двух дней «посыпался золотой оружейный дождь», о котором никто и не мечтал. В частности, на Западе начались разговоры о создании интегрированной системы противовоздушной обороны с комплексами разной дальности, которые объединены в единую систему.

Кроме того, Париж выразил желание передать нам ПВО, хотя ранее даже не шел на подобные обсуждения. Также Франция продолжит предоставлять Киеву боеприпасы для артиллерии, БТРы и САУ CAESAR.

Советник руководителя ОПУ обратил внимание на информацию о полной перестройке военной промышленности нашей страны в течение 10 лет. Такое соглашение НАТО и Украины настолько усилит ВСУ, что любая война закончится поражением противника. Пока украинская промышленность будет производить современное оружие западного образца, Россия будет находиться под гнетом санкций.

Напомним, что глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев может получить новый вид систем противовоздушной обороны.